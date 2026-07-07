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  • «Мы его ждем»: Аршавин призвал российского футболиста вернуться в РПЛ из Европы

«Мы его ждем»: Аршавин призвал российского футболиста вернуться в РПЛ из Европы

Сегодня, 17:43
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Андрей Аршавин хочет, чтобы полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вернулся в Россию.

Сообщалось, что его собирается подписать «Краснодар» на замену Эдуарду Сперцяну.

«Какой совет я могу дать Захаряну? Кто я такой, чтобы давать советы? Мы его ждем в России. Просто поиграть в футбол хотя бы.

Пускай возвращается в Россию и поиграет в футбол. Во всяком случае для России это будет классно», – сказал Аршавин.

  • Хавбека купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.
  • Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
  • В прошедшем сезоне он отличился одним забитым мячом в 21 игре.
  • У российского футболиста контракт до 2029 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Сосьедад Аршавин Андрей Захарян Арсен
Комментарии (1)
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Цугундeр
1783437666
)) Костик, не хочешь вернуть это говорливое создание в офис?) По- моему Андрюша у тебя совсем не загружен..))
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