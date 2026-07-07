«Мы его ждем»: Аршавин призвал российского футболиста вернуться в РПЛ из Европы

Андрей Аршавин хочет, чтобы полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вернулся в Россию.
Сообщалось, что его собирается подписать «Краснодар» на замену Эдуарду Сперцяну.
«Какой совет я могу дать Захаряну? Кто я такой, чтобы давать советы? Мы его ждем в России. Просто поиграть в футбол хотя бы.
Пускай возвращается в Россию и поиграет в футбол. Во всяком случае для России это будет классно», – сказал Аршавин.
- Хавбека купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
- В прошедшем сезоне он отличился одним забитым мячом в 21 игре.
- У российского футболиста контракт до 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»