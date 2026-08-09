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  • Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»

Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»

9 августа, 20:26
10

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение команды от «Родины».

  • Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 1:2.
  • На гол Максима Глушенкова дебютанты РПЛ ответили дублем Артура Гарибяна.
  • «Зенит» пока остается на первом месте в турнирной таблице, но его могут сместить «Спартак» и «Краснодар».

«Это большой сюрприз. После второго пропущенного мяча «Зенит» остолбенел.

«Родина» не давала петербуржцам свободно разыгрывать и постоянно отнимала мяч», – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (10)
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Триумфальный
1786296561
Вот это анализ, какая глубокая мысль. Лучше тренеру пару ласковых передал бы
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Plyash
1786296703
Остолбенели ? Ваши столбы , это ваши проблемы ...
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svan61
1786296719
Как ранее твой бывший партнёр, а ныне начальник, ёмко и точно выразился "Мы обос...сь!"
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Evgenijgerasimov607@gmail
1786296816
Гнусявый перед матчем дал прогноз 5:0 и угадал...,спесыалист
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val69
1786298354
Обделался прогнозист куев.. Не давали свободно разыгрывать.. Привыкли с фармами... А это РОДИНА... ХОТЯ, где Родина а где вы...
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subbotaspartak
1786298396
...«Зенит» остолбенел.... С-Петербург и Ленинградская область остолбенели... да и за пределами...
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polt
1786305259
Аналитик хренов. Где твои 5-0?
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boris63
1786320085
А в первом тайме было такое впечатление, что Родина не знала, что делать с мячом.
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