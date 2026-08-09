Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение команды от «Родины».

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 1:2.

На гол Максима Глушенкова дебютанты РПЛ ответили дублем Артура Гарибяна.

«Зенит» пока остается на первом месте в турнирной таблице, но его могут сместить «Спартак» и «Краснодар».

«Это большой сюрприз. После второго пропущенного мяча «Зенит» остолбенел.

«Родина» не давала петербуржцам свободно разыгрывать и постоянно отнимала мяч», – сказал Аршавин.