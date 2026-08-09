Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра состоится 9 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Аугусто, Батчи, Кристиан, Черников, Кривцов, Воробьев.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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