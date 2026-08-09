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  • Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»

Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»

9 августа, 22:41
8

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил замену Эсекьеля Барко в матче с «Краснодаром». Аргентинский полузащитник не появился на поле после первого тайма.

«Барко и Жедсон на протяжении недели не могли тренироваться полноценно, поэтому мы приняли это решение. Не был готов на 100%», – сказал Карседо.

  • «Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2 в домашнем матче 3-го тура РПЛ.
  • На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.
  • Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, имея на счету 6 очков.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Барко Эсекьель Карседо Хуан Карлос
Комментарии (8)
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oyabun
1786331656
Заметно было что с Барко что то не то. Но причину так и не озвучили.
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zigbert
1786346205
Причина замены Барко серьезная. Пусть поправляется. Без него трудно наладить командную игру.
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Интерес
1786349473
Все силы потратил на выбивание рекордной комиссии для агента.Святое дело! ТОлько это у него бывает с пугающей периодичностью,только причины разные, чаще всего-"семейные".
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