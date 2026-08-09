Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил замену Эсекьеля Барко в матче с «Краснодаром». Аргентинский полузащитник не появился на поле после первого тайма.
«Барко и Жедсон на протяжении недели не могли тренироваться полноценно, поэтому мы приняли это решение. Не был готов на 100%», – сказал Карседо.
- «Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2 в домашнем матче 3-го тура РПЛ.
- На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.
- Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, имея на счету 6 очков.
Источник: «Бомбардир»