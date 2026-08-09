Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку

Александр Алаев, президент РПЛ, прокомментировал трансфер Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

«Даку может усилить любую команду. Переход внутри лиги таких звезд – это событие. «Спартак» ставит самые высокие цели и Даку им в этом поможет.

Я читал о негативной реакции со стороны ряда болельщиков «Спартака» на этот переход. Но Даку здесь хорошо встретили. И игрок хорошо вошел в игру. То, что у него были санкции, – это в прошлом. Это футболист нашей лиги. Сейчас у него новый этап в карьере. Посмотрим, чего они добьются вместе со «Спартаком», – сказал Алаев.