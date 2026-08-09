РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры

«Спартак» уступил «Краснодару» в 3-м туре РПЛ.

Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась в пользу гостей со счетом 2:1.

На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.

«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.