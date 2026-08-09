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  • РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры

РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры

9 августа, 21:57
146

«Спартак» уступил «Краснодару» в 3-м туре РПЛ.

Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась в пользу гостей со счетом 2:1.

На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.

«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

Россия. Премьер-лига. 3 тур
Спартак - Краснодар - 1:2 (1:2) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Угальде, 2; 1:1 - Л. Оласа, 5; 1:2 - Ж. Батчи, 10.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Спартак
Краснодар
Александр Максименко
0%
Кристофер Ву
0%
Срджан Бабич
0%
Руслан Литвинов
0%
Наиль Умяров
0%
Жедсон Фернандеш
0%
Роман Зобнин
0%
Эсекьель Барко
0%
Маркиньос
0%
Пабло Солари
0%
Манфред Угальде
0%
Кристофер Мартинс
0%
Данил Пруцев
0%
Игорь Дмитриев
0%
Мирлинд Даку
0%
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Станислав Агкацев
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Лукас Оласа
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Витор Тормена
0%
Жубал
0%
Илья Вахания
0%
Александр Черников
0%
Дуглас Аугусто
0%
Кристиан
0%
Никита Кривцов
0%
Жоау Батчи
0%
Дмитрий Воробьев
0%
Валентин Пальцев
0%
Кевин Ленини
0%
Магомед Оздоев
0%
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (146)
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Император 1
1786301916
Поздравляю с победой, на этот раз вроде всё честно было. Краснодар вообще смешной гол пропустил)
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rash1959
1786301965
Хорошая игра, но недоразумение в наших воротах всё спустило на ноль. Из трёх ударов пропустить два!, это надо умудриться.
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anatolich72
1786302143
Краснодар с победой! Выдали идеальную игру. Спартаку учиться, учиться , учиться и купить наконец нормального вратаря!
Ответить
Цугундeр
1786302194
)) Повизжали? Позлорадствовали? А теперь простой вопрос .. И кто "вернулся, чтобы править"? )
Ответить
k611
1786302245
Уж больно хорошие удары получились у Краснодара. Во втором тайме Спартаку Краснодар сначала мало что давал делать. С 80 минуты Спартак стал давить и здесь просто в ряде моментов не повезло. Жедсон здорово пробил, штанга спасла быков. Удачи красно белым в следующих играх!
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val69
1786302294
Не повезло.. Надо отдать должное Краснодару.. Они хороши... Ничья была бы более справедлива.. Идём дальше... Пупса расстрелять без суда и следствия...
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Просто-333
1786302468
Быки красавцы! С победой!!!
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alefreddy
1786302533
Карседо перемудрил поздно выпустил Даку-ну и дырка в воротах отсюда и результат.А что там Умяров поправить хотел-опять проиграли
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Красногорск_Фан
1786302654
Воротчик слабое звено Спартака. Краснодар выложился по полной. Молодцы.
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oyabun
1786303263
К сожалению, у Спартака сегодня не получалось ровным счётом ничего. И наоборот у Краснодара все 3 удара в створ ворот оказались просто по-снайперски убойными. И лишь один из них Максименко смог отразить. Проиграли достойному сильному сопернику. Идём дальше, никакой трагедии.
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