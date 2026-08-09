РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры

«Спартак» уступил «Краснодару» в 3-м туре РПЛ.
Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась в пользу гостей со счетом 2:1.
На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.
«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.
Россия. Премьер-лига. 3 тур
Спартак - Краснодар - 1:2 (1:2) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Угальде, 2; 1:1 - Л. Оласа, 5; 1:2 - Ж. Батчи, 10.
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Спартак
Краснодар
Александр Максименко
0%
Кристофер Ву
0%
Срджан Бабич
0%
Руслан Литвинов
0%
Наиль Умяров
0%
Жедсон Фернандеш
0%
Роман Зобнин
0%
Эсекьель Барко
0%
Маркиньос
0%
Пабло Солари
0%
Манфред Угальде
0%
Кристофер Мартинс
0%
Данил Пруцев
0%
Игорь Дмитриев
0%
Мирлинд Даку
0%
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Станислав Агкацев
0%
Лукас Оласа
0%
Витор Тормена
0%
Жубал
0%
Илья Вахания
0%
Александр Черников
0%
Дуглас Аугусто
0%
Кристиан
0%
Никита Кривцов
0%
Жоау Батчи
0%
Дмитрий Воробьев
0%
Валентин Пальцев
0%
Кевин Ленини
0%
Магомед Оздоев
0%
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Источник: «Бомбардир»