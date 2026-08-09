20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»

Нападающий «Родины» Артур Гарибян поделился эмоциями от победы над «Зенитом».

Дебютант РПЛ победил петербуржцев со счетом 2:1 на их поле в 3-м туре чемпионата России.

Гарибян оформил дубль.

– Мы это заслуживали. Много работали, терпели, старались. На нас оказывалось большое давление после двух [проигранных матчей], но в Кубке России мы разгромили «Рубин», теперь обыграли «Зенит». Мы будем идти дальше.

– В первом тайме у «Родины» мало что получилось. Какие были мысли, что сказал тренер в раздевалке?

– Услышали только то, что мы можем, 0:1 – не приговор. Это то, что звучало в раздевалке. Эта победа даст заряд команде. Что может быть лучше, чем победить «Зенит».