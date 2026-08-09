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Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»

9 августа, 22:32
7

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил дебют Мирлинда Даку.

Албанский нападающий вышел на поле в игре с «Краснодаром» на 68-й минуте.

– Как вы оцените дебют Даку?

– Неплохо. Он помог команде, был достаточно опасен, в воздухе помогал, был у него момент в штрафной. Конечно, время на адаптацию потребуется. Уверен, он поможет нам.

  • Даку подписал со «Спартаком» контракт на три года. Его зарплата составит 3,75 миллиона евро в год.
  • Форвард будет выступать под номером 19.
  • «Спартак» заплатил «Рубину» за футболиста 11 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Даку Мирлинд Карседо Хуан Карлос
Комментарии (7)
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Foxitkuban
1786304668
Был полезен. Но пока всё.
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val69
1786304759
Надо сразу на второй тайм выпускать...
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BVG4
1786305677
А какие были надежды?!!! Вот взяли суперфорварда и чемпионство в кармане!! Извечные, влажные мечты свинофермы... Но как визжали "ффффффффперед" после 1-го (случайного гола) в матче! Тут же заткнулись после ЗАКОНОМЕРНОГО и ЗАСЛУЖЕННОГО ответного гола Оласы! И совсем "стухли" после шедевра Батчи!!! Только барабаны чёт там долбили, непонятно к чему...))))
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Интерес
1786349647
Молодец: раз кого-то уронил, три раза уронили его,пять раз коснулся мяча и один раз ударил по воротам,подыграв себе мяч.Но перед полётом мяча было много кривых волосатых ног, и гол не состоялся...
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