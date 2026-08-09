Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил дебют Мирлинда Даку.

Албанский нападающий вышел на поле в игре с «Краснодаром» на 68-й минуте.

– Как вы оцените дебют Даку?

– Неплохо. Он помог команде, был достаточно опасен, в воздухе помогал, был у него момент в штрафной. Конечно, время на адаптацию потребуется. Уверен, он поможет нам.