Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил дебют Мирлинда Даку.
Албанский нападающий вышел на поле в игре с «Краснодаром» на 68-й минуте.
– Как вы оцените дебют Даку?
– Неплохо. Он помог команде, был достаточно опасен, в воздухе помогал, был у него момент в штрафной. Конечно, время на адаптацию потребуется. Уверен, он поможет нам.
- Даку подписал со «Спартаком» контракт на три года. Его зарплата составит 3,75 миллиона евро в год.
- Форвард будет выступать под номером 19.
- «Спартак» заплатил «Рубину» за футболиста 11 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»