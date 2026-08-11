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«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу

11 августа, 13:26
7

«Зенит» увеличил предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Артема Карпукаса.

Чемпионы России готовы заплатить за хавбека 6 миллионов евро и еще 1 миллион в виде возможных бонусов.

Сообщается, что на такое решение «Зенит» сподвигло, в том числе, качество игры команды в центре поля во время проигранного домашнего матча 3-го тура РПЛ с «Родиной» (1:2).

Питерцы надеются, что завершить переговоры по переходу Карпукаса у них получится уже на этой неделе.

  • 24-летний хавбек в этом сезоне провел за «Локомотив» 4 матча.
  • Срок его контракта с московским клубом рассчитан до середины 2027 года.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карпукас Артем
Комментарии (7)
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ТяжелаяАртиллерия
1786445721
Комментарий скрыт модератором
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Бумбраш
1786449166
Гнилой болотный клупчик ,что тут ещё сказать...ослабить другие команды и блеять о своем величии.. срамота
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Garrincha58
1786449918
Семаку кого не покупай толку нет и уже не будет ему надо вязть паузу и переосмыслить, как и какую команду тренировать в дальнейшем
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Триумфальный
1786453391
Нападение забили всего один гол команде из фнл, причём тут центр поля? Семаку надо бразилов встряхнуть, пока его высшее руководство самого не встряхнуло. Уже купили нападающего забивного, сохранили костяк того года, а игра всё хуже становится, потому что все поняли как примерно надо играть с таким Зенитом, а Семак за два сезона так и не придумал ничего нового....
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