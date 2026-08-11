«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу

«Зенит» увеличил предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Артема Карпукаса.

Чемпионы России готовы заплатить за хавбека 6 миллионов евро и еще 1 миллион в виде возможных бонусов.

Сообщается, что на такое решение «Зенит» сподвигло, в том числе, качество игры команды в центре поля во время проигранного домашнего матча 3-го тура РПЛ с «Родиной» (1:2).

Питерцы надеются, что завершить переговоры по переходу Карпукаса у них получится уже на этой неделе.