«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу

«Зенит» увеличил предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Артема Карпукаса.
Чемпионы России готовы заплатить за хавбека 6 миллионов евро и еще 1 миллион в виде возможных бонусов.
Сообщается, что на такое решение «Зенит» сподвигло, в том числе, качество игры команды в центре поля во время проигранного домашнего матча 3-го тура РПЛ с «Родиной» (1:2).
Питерцы надеются, что завершить переговоры по переходу Карпукаса у них получится уже на этой неделе.
- 24-летний хавбек в этом сезоне провел за «Локомотив» 4 матча.
- Срок его контракта с московским клубом рассчитан до середины 2027 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»