Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о кредите доверия для главного тренера команды Дмитрия Игдисамова.

ЦСКА утвердил 40-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления еще на два сезона.

С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.

Армейцы набрали 5 очков в 3 стартовых турах РПЛ.

«У Дмитрия Игдисамова длинный контракт. Мы в него верим и окажем всяческую поддержку.

Понятно, что участь любого тренера связана напрямую с результатами. Тем не менее мы готовы терпеть.

Мы понимаем, что это новый проект. Очень рано сейчас говорить о кредите доверия. Это относится к любому тренеру любой команды, который не показал стопроцентного результата на старте сезона», – сказал Бабаев.