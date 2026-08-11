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Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»

11 августа, 00:48
8

Мирлинд Даку, нападающий «Спартака», высказался о своем дебютном матче за московский клуб.

  • 28-летний албанец появился на поле 9 августа в гостевой встрече 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2), выйдя на замену.
  • Форвард пополнил состав красно-белых в августе, перебравшись из «Рубина». За казанскую команду он выступал с 2023 года.
  • За Даку заплатили 11 миллионов евро.

«Разочарован результатом, но доволен своими первыми минутами в этом большом клубе, мы обязательно вернемся! Спасибо вам за огромную поддержку», – написал Даку в соцсетях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Даку Мирлинд
Комментарии (8)
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рылы
1786400124
в какой позор я попал! — написал даку в соцсетях. а потом стёр)
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ТяжелаяАртиллерия
1786420502
Комментарий скрыт модератором
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Константин-Шапкин-google
1786425726
Проспавшихся помжей от запивания радости, поздравляем с отрицательной победой!!! Так держать!😊 А Даку желаем качественной игры, классных побед на зависть недоумкам, и на радость болельщикам Спартака!
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zigbert
1786427461
Не все сразу. Было бы глупо ждать от Даку феерической игры в первом же матче.
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FWSPM
1786433431
поздно выпустили мог бы спасти матч
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