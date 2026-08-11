Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»

Мирлинд Даку, нападающий «Спартака», высказался о своем дебютном матче за московский клуб.

28-летний албанец появился на поле 9 августа в гостевой встрече 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2), выйдя на замену.

Форвард пополнил состав красно-белых в августе, перебравшись из «Рубина». За казанскую команду он выступал с 2023 года.

За Даку заплатили 11 миллионов евро.

«Разочарован результатом, но доволен своими первыми минутами в этом большом клубе, мы обязательно вернемся! Спасибо вам за огромную поддержку», – написал Даку в соцсетях.