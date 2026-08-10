Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал реакцию фанатов красно-белых на переход в команду нападающего Мирлинда Даку.
«За свою карьеру я чего только не видел в адрес футболистов. Болельщики имеют право поддерживать или не делать этого. Футболист тоже живой человек, у него тоже своe право есть. Кому-то нравится, а кому-то – нет.
Человек потом выходит и забивает три гола – и те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать его и качать на руках. Даку пришeл – для нашего чемпионата это хорошее усиление.
Надо посмотреть, какая у него будет самоотдача. Угальде и Даку могут забить по 10 голов, и линия полузащиты может забивать по пять мячей. А в нашем чемпионате есть команды, которые все вместе не могут забить 25 голов за сезон.
Вот и думайте. Вопрос, кто будет играть основным форвардом. Угальде тоже не захочет всe время сидеть в запасе», – сказал Мостовой.
- Даку вышел на замену на 68‑й минуте в домашнем матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2) и не отметился результативными действиями.
- Сумма трансфера 28‑летнего форварда сборной Албании из «Рубина» составила 11 миллионов евро.