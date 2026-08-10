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  • Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»

Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»

10 августа, 12:42
3

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал реакцию фанатов красно-белых на переход в команду нападающего Мирлинда Даку.

«За свою карьеру я чего только не видел в адрес футболистов. Болельщики имеют право поддерживать или не делать этого. Футболист тоже живой человек, у него тоже своe право есть. Кому-то нравится, а кому-то – нет.

Человек потом выходит и забивает три гола – и те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать его и качать на руках. Даку пришeл – для нашего чемпионата это хорошее усиление.

Надо посмотреть, какая у него будет самоотдача. Угальде и Даку могут забить по 10 голов, и линия полузащиты может забивать по пять мячей. А в нашем чемпионате есть команды, которые все вместе не могут забить 25 голов за сезон.

Вот и думайте. Вопрос, кто будет играть основным форвардом. Угальде тоже не захочет всe время сидеть в запасе», – сказал Мостовой.

  • Даку вышел на замену на 68‑й минуте в домашнем матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2) и не отметился результативными действиями.
  • Сумма трансфера 28‑летнего форварда сборной Албании из «Рубина» составила 11 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Даку Мирлинд Мостовой Александр
Комментарии (3)
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SLADE2019
1786356618
Особо не заметил плюющих ему в спину (не считая политиканов из некоторых фан-клубов). В основном, люди выражали свое экспертное мнение, кто за этот переход, кто то против, обе стороны имеют на это право. Полюющие в спину (по Мостовому), вряд ли будут его обнимать, хоть он 33 гола забьет.
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ТяжелаяАртиллерия
1786359529
Комментарий скрыт модератором
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Интерес
1786361895
Причём здесь "усиление чемпионата", в связи с переходом из одного клуба РПЛ в другой? Он давно здесь...Один клуб ослабил, другой усилил,возможно.
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