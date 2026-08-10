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Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»

10 августа, 11:49
6

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев высказался о своей игре послее гостевого матча 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Не сказал бы, что у меня нет пространства. Оно есть, но когда ты приходишь в другую команду, она играет по‑другому. Пока привыкаю. Можно было бы сказать, что я не так силeн, как Джон [Кордоба] в единоборствах, но у меня есть другие качества.

Понятно, каждому нападающему хочется уйти с поля с забитым мячом. Но я не сильно сегодня расстроился, главное – уйти с победой. Победил сильнейший», – сказал Воробьев.

  • 28-летний Воробьев перешел в «Краснодар» летом из «Локомотива». Он не забил голов в 4 матчах, отметившись 1 ассистом.
  • В прошлом сезоне форвард в 34 встречах за красно-зеленых забил 12 голов, сделал 7 ассистов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Воробьев Дмитрий
Комментарии (6)
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nikolaikismailov
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АЛЕКС 58
1786354643
Просто ты переоцененый игрочишка,как и большинство наших кривоногих,распиареных своими агентами. Это они вам льют в уши херню,что вы великие!
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Спартaк
1786356525
никакущий нападающий вот и все
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1786360224
Воробьев не самый плохой нападающий,привыкнет и начнет забивать.
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Krasnodarskiy bombardirch
1786360729
Не сильно заметен пока . Шансы были но мастерства не хватило. Пора уже пользоваться доверием. Кордоба может усадить на лавку плотно останется только в кубке играть
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