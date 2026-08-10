Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев высказался о своей игре послее гостевого матча 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Не сказал бы, что у меня нет пространства. Оно есть, но когда ты приходишь в другую команду, она играет по‑другому. Пока привыкаю. Можно было бы сказать, что я не так силeн, как Джон [Кордоба] в единоборствах, но у меня есть другие качества.

Понятно, каждому нападающему хочется уйти с поля с забитым мячом. Но я не сильно сегодня расстроился, главное – уйти с победой. Победил сильнейший», – сказал Воробьев.