Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием

Александр Алаев, президент РПЛ, высказался о победе «Краснодара» над «Спартаком» в 3-м туре РПЛ.

Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.

На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.

«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

«Не буду разбирать тактику и прочие вопросы. Мне везeт, что на такие матчи хожу. Яркий матч. 40 тысяч болельщиков. Начало какое-то сумасшедшее. Потом была игра равных соперников. Мне кажется, «Краснодар» победил заслуженно», – сказал Алаев.