Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ

Владимир Быстров составил тройку главных претендентов на победу в российской Премьер-лиге-2026/27.

«Я не смотрел матч «Спартак» – «Краснодар» [1:2]. Игра замечательна, когда ты ее не видишь (смеется).

И то, что кубанцы без Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы одержали три победы в первых трех турах РПЛ, говорит о том, что клубом руководят люди, разбирающиеся в футболе.

А когда непонятные люди работают в командах, это всегда чревато последствиями. Вот и все.

Но даже после вчерашнего фиаско петербургского клуба в матче с «Родиной» мне кажется, что за чемпионство будут бороться «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», – заявил Быстров.