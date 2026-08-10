Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ

Владимир Быстров составил тройку главных претендентов на победу в российской Премьер-лиге-2026/27.
«Я не смотрел матч «Спартак» – «Краснодар» [1:2]. Игра замечательна, когда ты ее не видишь (смеется).
И то, что кубанцы без Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы одержали три победы в первых трех турах РПЛ, говорит о том, что клубом руководят люди, разбирающиеся в футболе.
А когда непонятные люди работают в командах, это всегда чревато последствиями. Вот и все.
Но даже после вчерашнего фиаско петербургского клуба в матче с «Родиной» мне кажется, что за чемпионство будут бороться «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», – заявил Быстров.
- Только «Краснодар» еще не терял очки в новом сезоне РПЛ.
- У «Зенита» и «Спартака» по 6 баллов после 3 туров.
Источник: «РБ Спорт»