Быстров прокомментировал трансфер Даку в «Спартак»

Бывший спартаковец Владимир Быстров высказался о линии нападения команды.
Вскоре ее должен пополнить нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.
«Не знаю, как Даку войдет в коллектив. Он может и помочь, и испортить, потому что это проблемный футболист в плане поведения.
Карседо сыграет ключевую роль в адаптации игрока. Если он объяснит, что такое «Спартак», то все будет нормально. «Рубин» – это одно, а «Спартак» – это другое.
Пусть Гарсия и Угальде валят, куда хотят. У нас нет иностранцев, за которых надо трястись», – сказал Быстров.
- 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Metaratings