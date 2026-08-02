Быстров прокомментировал трансфер Даку в «Спартак»

Бывший спартаковец Владимир Быстров высказался о линии нападения команды.

Вскоре ее должен пополнить нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.

«Не знаю, как Даку войдет в коллектив. Он может и помочь, и испортить, потому что это проблемный футболист в плане поведения.

Карседо сыграет ключевую роль в адаптации игрока. Если он объяснит, что такое «Спартак», то все будет нормально. «Рубин» – это одно, а «Спартак» – это другое.

Пусть Гарсия и Угальде валят, куда хотят. У нас нет иностранцев, за которых надо трястись», – сказал Быстров.