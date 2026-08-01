Лепсая поделился ожиданиями от Даку в «Спартаке»

Футбольный деятель Тимур Лепсая высказался о предстоящем трансфере форварда «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак».

«Видимо, Даку прощается с одноклубниками. Интересно посмотреть на него в «Спартаке». Лично у меня нет абсолютной уверенности в его триумфе», – написал Лепсая.