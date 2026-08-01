Лепсая поделился ожиданиями от Даку в «Спартаке»

Футбольный деятель Тимур Лепсая высказался о предстоящем трансфере форварда «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак».
«Видимо, Даку прощается с одноклубниками. Интересно посмотреть на него в «Спартаке». Лично у меня нет абсолютной уверенности в его триумфе», – написал Лепсая.
- 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: телеграм-канал Тимура Лепсая