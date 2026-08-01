Игдисамов прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о ничьей в матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Москвичи забили в первом тайме, но пропустил во втором.

У ЦСКА после двух туров четыре очка.

В последних восьми матчах у ЦСКА одна победа.

– Надо реализовывать моменты. Должен присутствовать инстинкт убийцы. Мы наиграли больше, чем на один гол. Но, к сожалению, не забили.

– Можете оценить разницу между Матвеем Кисляком и Дмитрием Бариновым в опорной зоне?

– Кисляк мобильнее, а Баринов дает больше баланса в обороне, Матвей из этой зоны больше разыгрывает мяч.

– Насколько удовлетворены результатами на старте?

– Не удовлетворен количеством набранных очков, хотелось бы шесть. Есть моменты, которые нужно доработать.