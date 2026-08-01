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Игдисамов прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»

Вчера, 19:11
11

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о ничьей в матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

  • Москвичи забили в первом тайме, но пропустил во втором.
  • У ЦСКА после двух туров четыре очка.
  • В последних восьми матчах у ЦСКА одна победа.

– Надо реализовывать моменты. Должен присутствовать инстинкт убийцы. Мы наиграли больше, чем на один гол. Но, к сожалению, не забили.

– Можете оценить разницу между Матвеем Кисляком и Дмитрием Бариновым в опорной зоне?

– Кисляк мобильнее, а Баринов дает больше баланса в обороне, Матвей из этой зоны больше разыгрывает мяч.

– Насколько удовлетворены результатами на старте?

– Не удовлетворен количеством набранных очков, хотелось бы шесть. Есть моменты, которые нужно доработать.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Игдисамов Дмитрий
Комментарии (11)
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1785601969
Ничего не поделаешь, надо терпеть-середняки.Привычная борьба за 4-5 место.А вот сколько терпения у вождей-непонятно.
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Дубина
1785602592
Тренер ни пределах))) Игрочишки слабые.усиление нужны практически на все позиции...
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За Московский ЦСКА
1785602713
Гнать все руководство ЦСКА. Просто унижают команду из года в год. Либо управление клуба неадекваты, либо просто саботажники. Почему акционеры терпят этих бабаевых ,шевелевых и других "гениев" управленческого аппарата Клуба,просто загадка.Загадка как минимум последнего пятилетнего периода. Одни вопросы,вопросы,вопросы.
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bratskij
1785604593
Свали физрук, не твой уровень, сам не пониаешь что ли.
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subbotaspartak
1785605981
Скоро: ИГДИ куда-нибудь САМОВ...
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Niklas80
1785606490
Разговоры для бедных.
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oyabun
1785607990
При всём уважении, Игдисамов слишком слабый тренер для такого великого российского клуба, как ЦСКА. Шёл бы куда нибудь..Родину тренировать. Или Сочи.
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САДЫЧОК
1785614724
Ты зачем заменил Лусиано?! Он борется за каждый мяч , отдает пасы играет на команду. Дважды отнял мяч и тут же замена . Идиот! Обляков а никакущего меняй и не выпускай Баринова
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Сам_себе_сказал
1785618004
Чего столько истерики у ЦСКА, играли нормально, а почему КС должны проигрывать? Локо вообще не тащит, Динамо горит...Смотрим дальше,что да как.Второй тур ещё.
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