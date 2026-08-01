Тренер «Рубина» попрощался с Даку перед его уходом в «Спартак»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал скорый уход форварда Мирлинда Даку в «Спартак».
– Это был последний матч Даку за «Рубин»?
– Не знаю, посмотрим. Я тренер, все новости застали нас здесь, в Самаре. Помимо того, что Мирлинд – прекрасный футболист, он ещe и невероятный человек, который всегда выкладывается ради команды.
Вы помните тот сезон, когда «Рубин» вернулся из Первой лиги и во многом благодаря Даку вышел на другой уровень. В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его.
- 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»