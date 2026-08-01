Тренер «Рубина» попрощался с Даку перед его уходом в «Спартак»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал скорый уход форварда Мирлинда Даку в «Спартак».

– Это был последний матч Даку за «Рубин»?

– Не знаю, посмотрим. Я тренер, все новости застали нас здесь, в Самаре. Помимо того, что Мирлинд – прекрасный футболист, он ещe и невероятный человек, который всегда выкладывается ради команды.

Вы помните тот сезон, когда «Рубин» вернулся из Первой лиги и во многом благодаря Даку вышел на другой уровень. В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его.