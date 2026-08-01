Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче 2-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

Это первые очки «Балтики» в сезоне.

Следующий соперник в РПЛ – «Крылья Советов».

У «Динамо» одно очко после двух туров.

«В эмоциональном плане это очень важная победа. У нас была серия неудачных домашних игр.

Мы сыграли близко к своему максимуму. Временами футбол напоминал тот, который мы тренируем. Вы сами видели, что как только появился нападающий, который находит моменты в штрафной, у нас появилась возможность выигрывать. Поэтому молимся на Хиля, продолжаем совершенствовать Оффора и очень надеемся на Никитина.

Надеюсь, Шнапцев очень быстро научится, как и Бевеев, не терять своего игрока. У нас есть для этого один очень хороший инструмент.

После 2:0 прошлогодняя «Балтика» точно бы не отпустила соперника и не дала бы ему поднять голову. Сейчас команда пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь. Нам пока не хватает класса, но ребята работают над этим», – сказал Талалаев.