Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

Махачкалинцы пропустили первыми.

«Динамо Мх» теперь лидирует в РПЛ.

Евсеев ранее выступал за «Локомотив».

– Хорошая игра. Как я и говорил, она получилась открытой и обоюдно острой. В первом тайме у нас были хорошие выходы, но мы почему‑то не били по воротам. В перерыве сделали корректировки, учитывая увиденное на поле. Поменяли второго нападающего и добавили игрока в середину поля.

Во втором тайме мы в физическом плане очень сильно добавили. Мы были намного ближе к победе, имея моменты и создавая их. У них на поле вышел [Егор] Погостнов. В нашей последней игре в Черкизово эти забросы на высоких игроков привели к тому, что соперник сравнял счет. Соперник не был готов, что мы будем играть в четыре защитника, а не в пять. Пускай специалисты подумают.

– Есть версия, что Махачкале проще играть против сильных клубов.

– В Воронеже мы до этого очень сильную команду обыграли. «Локомотив» тоже очень сильная команда. Для нас все сильные команды. Мы в прошлом сезоне 14‑е место заняли.