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«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза

Вчера, 21:57
7

Калининградская «Балтика» подписала контракт с центральным защитником Лорисом Муйоколо. Соглашение с 25-летним французом рассчитано до 30 июня 2030 года.

Муйоколо перешел в «Балтику» из «Гренобля», за который выступал с 2024 года. В составе французского клуба защитник провел 52 матча в Лиге 2 и еще три – в Кубке Франции, забив один гол и отдав пять голевых передач.

  • Лорис – воспитанник «Лорьяна». В составе этой команды он дебютировал в декабре 2020 года, выйдя на замену в матче против «ПСЖ».
  • В январе 2022-го защитник отправился в аренду в «Бурк-ан-Брес» из Лиги 3, где за полгода сыграл в 12 матчах.
  • Сезон-2022/23 Муйоколо провел в «Родезе» из Лиги 2, приняв участие в 19 встречах.

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Источник: телеграм-канал «Балтики»
Франция. Лига 2 Россия. Премьер-лига Трансферы Гренобль Балтика Муйоколо Лорис
Комментарии (7)
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1785614021
НА четыре года? Ничего себе...Надеюсь, попали в точку.
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raritet
1785614188
Ну все, футбол закончился. Началась талалаевская эпоха греко-римской борьбы с элементами тренерского шоу. Еще осталось приобрести пару двухметровых центровых , чтобы никто и не думал подходить к балтийским воротам.
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leonidzoroastrov
1785618170
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким каналам в телеге и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз купить». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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СПОРТ 21 века
1785630126
Ну а почему нет. Гассама неизвестно останется ли. Наверняка он и посоветовал Лорису прийти в Балтику. Гассама ведь тоже играл в Лиге 2. И, как видится, хорошо вписался в Балтику. Судя по всему, Муйоколо с таким ростом игрок под систему Талалаева. Вообще для того уровня, на котором клуб сейчас находится (а он, безусловно, вырос), Балтика очень любопытные приобретения совершает. Та же Лига 2 — это не такая уж проходная лига, как может показаться на первый взгляд. И далеко не каждая команда РПЛ смогла бы там сопротивляться, особенно сейчас, когда уровень футбола в России значительно изменился...
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aldo conte
1785631425
Весь хлам из низших дивизионов ведущих европейских стран - добро пожаловать к нам. Это как автопром, своего нет, но охотно покупаем б/у в Германии, Японии и Южной Корее. "Зато мы в области пиара впереди планеты всей".
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