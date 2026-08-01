«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза

Калининградская «Балтика» подписала контракт с центральным защитником Лорисом Муйоколо. Соглашение с 25-летним французом рассчитано до 30 июня 2030 года.

Муйоколо перешел в «Балтику» из «Гренобля», за который выступал с 2024 года. В составе французского клуба защитник провел 52 матча в Лиге 2 и еще три – в Кубке Франции, забив один гол и отдав пять голевых передач.