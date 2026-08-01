«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза

Калининградская «Балтика» подписала контракт с центральным защитником Лорисом Муйоколо. Соглашение с 25-летним французом рассчитано до 30 июня 2030 года.
Муйоколо перешел в «Балтику» из «Гренобля», за который выступал с 2024 года. В составе французского клуба защитник провел 52 матча в Лиге 2 и еще три – в Кубке Франции, забив один гол и отдав пять голевых передач.
- Лорис – воспитанник «Лорьяна». В составе этой команды он дебютировал в декабре 2020 года, выйдя на замену в матче против «ПСЖ».
- В январе 2022-го защитник отправился в аренду в «Бурк-ан-Брес» из Лиги 3, где за полгода сыграл в 12 матчах.
- Сезон-2022/23 Муйоколо провел в «Родезе» из Лиги 2, приняв участие в 19 встречах.
Источник: телеграм-канал «Балтики»