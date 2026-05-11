Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1

Матч 34-го тура Лиги 2 «Бастия» – «Ле Ман» был прерван незадолго до финального свистка при счете 0:2 в пользу гостей.

Фанаты хозяев бросали на поле файеры и дымовые шашки. Игра была остановлена на 40 минут, после чего судья решил ее не возобновлять.

В случае победы «Ле Ман» должен был занять 2-е место в турнирной таблице и получить право на место в Лиге 1. «Бастия» уже точно вылетела из Лиги 2 с учетом результатов игр конкурентов в последнем туре. Решение по прерванному матчу французская Профессиональная футбольная лига (LFP) примет в ближайшее время.

В данный момент 2-е место на сайте LFP в турнирной таблице занимает «Сент-Этьен» с 60 очками после 34 игр. У «Ле Мана» 59 баллов после 33 встреч. Ранее право на выход в Лигу 1 завоевал «Труа», который занял 1-е место во втором по статусу дивизионе с 67 очками. Напрямую выходят в элиту первые две команды.

В числе инвесторов «Ле Мана» числятся вратарь «Реала» Тибо Куртуа, знаменитый теннисист Новак Джокович, экс-гонщики «Формулы 1» Фелипе Масса и Кевин Магнуссен.

«Ле Ман» может повыситься в классе 2-й сезон подряд. В прошлом сезоне он занял 2-е место в Национальном чемпионате (третьей лиге). В Лиге 1 в последний раз клуб играл в сезоне-2009/10.