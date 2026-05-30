4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1

«Ницца» осталась в высшем дивизионе чемпионата Франции по итогам стыковых матчей.
Команда Клода Пюэля дома разгромила «Сент-Этьен» со счетом 4:1 после нулевой ничьей в гостях.
- «Ницца» финишировала 16-й в сезоне Лиги 1, «Сент-Этьен» стал третьим в Лиге 2.
- «Ницца» – 4-кратный чемпион Франции, «Сент-Этьен» брал титул 10 раз.
Франция. Лига 1. Переходные матчи
Ницца - Сент-Этьен - 4:1 (0:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - Ж. Клосс, 62; 1:1 - З. Давиташвили, 79 (с пенальти); 2:1 - К. Будаш, 81; 3:1 - Э. Ваи, 87; 4:1 - Э. Ваи, 90+2.
