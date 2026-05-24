Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне

«Монако», занявший 7-е место в Лиге 1 в минувшем сезоне, пробился в 4-й раунд отбора Лиги конференций.
Для монегасков это будет дебют в третьем по значимости еврокубке.
«Монако» попал в Лигу конференций благодаря победе «Ланса», ранее отобравшегося в общий этап Лиги чемпионов, над «Ниццей» в финале Кубка Франции со счетом 3:1.
Этот результат также обеспечил «Ренну», ставшему в чемпионате Франции 6-м, место в общем этапе Лиги Европы.
29-летний российский полузащитник Александр Головин в этом сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
Франция. Кубок. Финал
Ланс - Ницца - 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Ф. Товен, 25; 2:0 - О. Эдуард, 42; 2:1 - D. Coulibaly , 45+3; 3:1 - А. Сима, 78.
