Журналист раскритиковал формат ЧМ-2026 с 48 командами: «Это не Кубок Франции»

Французский журналист Даниэль Риоло высказался о формате чемпионата мира-2026.

«Чем дальше мы продвигаемся, тем больше я считаю формат с 48 командами неоправданным. Группы слабые, нет настоящей конкуренции.

У нас есть группа с Новой Зеландией, Ираном, Египтом и Бельгией. Мы на чемпионате мира, это не отбор. Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина и Канада – то же самое.

Когда Испания спотыкается с Кабо-Верде, кажется, что это подтверждает правильность формулы, но вот Испания громит Саудовскую Аравию, и этот аргумент перестает работать.

Я не понимаю, почему вы так волнуетесь за маленькие команды, прекрасно зная, что они ничего не добьются. Нам не нужны эти матчи. Чемпионат мира – это не Кубок Франции, это про элитарность.

Если вы идете в ресторан, и вас решают угостить 40 блюдами, вы не обязаны съедать все. Если вам не нравятся улитки, вы их едите? Я – нет», – сказал Риоло.