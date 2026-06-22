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  • Журналист раскритиковал формат ЧМ-2026 с 48 командами: «Это не Кубок Франции»

Журналист раскритиковал формат ЧМ-2026 с 48 командами: «Это не Кубок Франции»

22 июня, 12:28
4

Французский журналист Даниэль Риоло высказался о формате чемпионата мира-2026.

«Чем дальше мы продвигаемся, тем больше я считаю формат с 48 командами неоправданным. Группы слабые, нет настоящей конкуренции.

У нас есть группа с Новой Зеландией, Ираном, Египтом и Бельгией. Мы на чемпионате мира, это не отбор. Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина и Канада – то же самое.

Когда Испания спотыкается с Кабо-Верде, кажется, что это подтверждает правильность формулы, но вот Испания громит Саудовскую Аравию, и этот аргумент перестает работать.

Я не понимаю, почему вы так волнуетесь за маленькие команды, прекрасно зная, что они ничего не добьются. Нам не нужны эти матчи. Чемпионат мира – это не Кубок Франции, это про элитарность.

Если вы идете в ресторан, и вас решают угостить 40 блюдами, вы не обязаны съедать все. Если вам не нравятся улитки, вы их едите? Я – нет», – сказал Риоло.

  • На ЧМ-2026 впервые выступает 48 сборных.
  • Турнир проходит с 11 июня по 19 июля.

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Источник: RMC Sport
Чемпионат мира Франция. Кубок
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1782122699
...Если вам не нравятся улитки, вы их едите? Я – нет, я ем пельмени...
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zlobny_zenitos
1782123331
Courageux/coraggioso/tapfer/brave/valiente etс. решил бабло победить))) спорт всё больше погружается в коммерцию...одно только то, что штаты продавили рекламные паузы в таймах под хитрым словом водопой))) дальше будет хуже
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Цугундeр
1782124222
)) Да,"mon dieu"-ты ,Боже мой!)) Эт, ты ещё "Фанбет-кубок России" не видел..) Там ваще gang bang лютый..))
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DeStar
1782124642
ну так по его словам, если вам ставят 48 команд в группе - вы не обязаны смотреть их все. хотя я тоже против такого увеличения, какие нафиг сборные кабо верде, гаити, ираки, зеландии на ЧМ? да только чтобы повысить "географию" влияния чм. думаю в будущем вообще не будет отбора, будут играть все сборные всех стран сразу на чм,будет по 6 участников в группах и выходить будут также 2 сборные. зато действительно чемпионат МИРА, без отборов)
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