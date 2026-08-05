«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера

Главным кандидатом для «Краснодара» на позицию вингера сейчас является Яссин Бенхаттаб из «Нанта».
Стороны уже ведут активные переговоры.
Ранее «Краснодар» предпринимал попытку заполучить вингера «Альмерии» Брайана Сипенгу. Испанский клуб рассчитывал, что «быки» улучшат предложение по 28-летнему игроку сборной ДР Конго на ЧМ-2026, однако этого не произошло.
- Сообщалось, что «Краснодар» направил по Бенхаттабу предложение, превышающее 3 миллиона евро.
- 23-летний француз в прошлом сезоне провел 10 матчей за «Нант», а затем ушел на правах аренды в «Реймс», где в 13 играх отметился 1 голом и 2 ассистами.
- Срок контракта Бенхаттаба с «Нантом» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»