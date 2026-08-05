«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера

Главным кандидатом для «Краснодара» на позицию вингера сейчас является Яссин Бенхаттаб из «Нанта».

Стороны уже ведут активные переговоры.

Ранее «Краснодар» предпринимал попытку заполучить вингера «Альмерии» Брайана Сипенгу. Испанский клуб рассчитывал, что «быки» улучшат предложение по 28-летнему игроку сборной ДР Конго на ЧМ-2026, однако этого не произошло.