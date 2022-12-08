- 23 февраля
- 22:39 Лига Европы. «Ювентус» разгромил «Нант» (3:0) благодаря хет-трику Ди Марии и вышел в 1/8 финала 1
- 17 февраля
- 09:59 Аллегри: «Впервые в истории судья обратился к VAR для проверки пенальти и зафиксировал фол в атаке. Это ненормально» 7
- 07:48 «Ювентус» в этом сезоне еврокубков: 1 победа, 1 ничья, 5 поражений
- 01:00 Лига Европы. «Ювентус» не смог обыграть «Нант» (1:1) в Турине
- 10 февраля
- 08:38 Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции 1
- 8 декабря 2022
- 01:00 Камано может сменить «Локомотив» на клуб Лиги 1 3
- 7 ноября 2022
- 15:19 Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. «Барса» сыграет с «МЮ», «Монако» Головина встретится с «Байером» Азмуна 8
- 3 ноября 2022
- 22:53 Лига Европы. «Лацио» уступил «Фейеноорду», «Шериф» сильнее «Омонии» и другие результаты
- 28 октября 2022
- 00:11 Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
- 13 октября 2022
- 21:51 Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Ренну» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 23:59 Лига Европы. «Рома» проиграла «Бетису» и другие результаты 1
- 2 октября 2022
- 19:58 Лига 1. «Монако» разгромил «Нант» – 4:1. Бен-Йеддер сделал хет-трик, у Головина ассист
- 18:58 Головин сделал ассист в матче против «Нанта»
- 15 сентября 2022
- 21:46 Лига Европы. «МЮ» обыграл «Шериф» благодаря голу Роналду, «Мидтьюлланд» разгромил «Лацио» и другие результаты
- 9 сентября 2022
- 00:10 Лига Европы. «Шериф» разгромил «Омонию», «Лацио» сильнее «Фейеноорда» и другие результаты
- 3 сентября 2022
- 23:57 Лига 1. Голы Мбаппе и ассисты Месси помогли «ПСЖ» разгромить «Нант»
- 8 августа 2022
- 16:50 Агент Николсона прокомментировал возможный переход ямайца из «Спартака» в «Нант» 11
- 15:58 Николсон может перейти из «Спартака» в «Нант» 18
- 1 августа 2022
- 19:16 Неймар забил за «ПСЖ» со штрафного впервые с сезона-2019/20. У него было 47 неудачных попыток
- 10:19 Месси прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции 5