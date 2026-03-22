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  • «Нант» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Нант» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 21:35
Нант
22.03.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 3
Завершен
Страсбур
6' Д. Табибу 53' М. Аблин
45+2' М. Ойеделе 78' Х. Паничелли 90+2' Х. Паничелли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нант
1
Антони Лопеш
(К) ВР
6
Чибози Авазим
ЦЗ
78
Tylel Tati
ЦЗ
3
Николя Коцца
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
21
Мохамед Каба
ЦП
17
Демен Табибу
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Страсбур
13
Майк Пендерс
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
22
Гела Дуэ
ПЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
15
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
66
Луи Леру
АП
20
Реми Кабелла
АП
11
Эрба Гирасси
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
45
Amadou Cissé
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
19
Хулио Энкисо
ПВ
80
Жессим Яссин
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
4-2-2-2
1
Лопеш
6
Авазим
78
3
Коцца
98
Амьен-Аду
28
Сиссоко
8
Лепенан
21
Каба
17
Табибу
10
Аблин
37
Ганаго
3-3-3-1
13
Пендерс
24
Хегсберг
2
Омобамиделе
6
Дукуре
22
Дуэ
8
Ойеделе
8
Барко
20
Годо
11
Нанаси
27
Амо-Амейав
15
Фофана
17
Табибу
66
Леру
66
Леру
17
Табибу
28
Сиссоко
20
Кабелла
20
Кабелла
28
Сиссоко
21
Каба
11
Гирасси
11
Гирасси
21
Каба
8
Ойеделе
29
Эль-Мурабе
29
Эль-Мурабе
8
Ойеделе
24
Хегсберг
42
Уаттара
42
Уаттара
24
Хегсберг
2
Омобамиделе
19
Энкисо
19
Энкисо
2
Омобамиделе
27
Амо-Амейав
80
Яссин
80
Яссин
27
Амо-Амейав
15
Фофана
9
Паничелли
9
Паничелли
15
Фофана
Остались в запасе
Нант
Страсбур
30
Патрик Карльгрен
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
45
Amadou Cissé
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
45
Amadou Cissé
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Гэри О'Нил
Нант
Точно не сыграют
Франсис Коклен
ОП
Амади Камара
ЦФ
Bahmed Deuff
ЦП
Абакар Силла
ЦЗ
Фабьен Сентонс
ПЗ
Страсбур
Точно не сыграют
Жуниор Мванга
ЦЗ
Аарон Ансельмино
ЦЗ
Эмануэль Эмега
ЦФ
Диегу Морейра
ЛВ
Бен Чилвел
ЛЗ
Статистика матча Нант - Страсбур
3
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
15
17
Офсайды
0
2
Количество передач
327
576
Сейвы
6
7
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.64
2.33
xGP (предотвращенные голы)
0.29
0.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Страсбура», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Страсбур»

«Нант» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур Нант
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