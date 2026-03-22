22.03.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 27 тур
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
4-2-2-2
1
Лопеш
6
Авазим
78
3
Коцца
98
Амьен-Аду
28
Сиссоко
8
Лепенан
21
Каба
17
Табибу
10
Аблин
37
Ганаго
3-3-3-1
13
Пендерс
24
Хегсберг
2
Омобамиделе
6
Дукуре
22
Дуэ
8
Ойеделе
8
Барко
20
Годо
11
Нанаси
27
Амо-Амейав
15
Фофана
17
Табибу
66
Леру
66
Леру
17
Табибу
28
Сиссоко
20
Кабелла
20
Кабелла
28
Сиссоко
21
Каба
11
Гирасси
11
Гирасси
21
Каба
8
Ойеделе
29
Эль-Мурабе
29
Эль-Мурабе
8
Ойеделе
24
Хегсберг
42
Уаттара
42
Уаттара
24
Хегсберг
2
Омобамиделе
19
Энкисо
19
Энкисо
2
Омобамиделе
27
Амо-Амейав
80
Яссин
80
Яссин
27
Амо-Амейав
15
Фофана
9
Паничелли
9
Паничелли
15
Фофана
Остались в запасе
Нант
Страсбур
30
Патрик Карльгрен
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
45
Amadou Cissé
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
45
Amadou Cissé
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Гэри О'Нил
Нант
Точно не сыграют
Статистика матча Нант - Страсбур
3
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
15
17
Офсайды
0
2
Количество передач
327
576
Сейвы
6
7
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.64
2.33
xGP (предотвращенные голы)
0.29
0.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Страсбура», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Страсбур»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»