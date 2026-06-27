Аршавин разочарован сборной Норвегии: «Футбол за такое накажет»

Андрей Аршавин раскритиковал сборную Норвегии по итогам матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Франции.

Норвежцы решили сыграть вторым составом.

В случае победы они финишировали бы первыми в группе I.

В итоге Норвегия потерпела разгромное поражение 1:4 и со второго места вышла в плей-офф на Кот‑д’Ивуар.

«Я несколько разочарован тем, что норвежцы не выставили основной состав на этот матч. Мне кажется, футбол может наказать сборную Норвегии за такое отношение к матчу.

Они предпочли «синицу в руке», зная, что со второго места выйдут на относительно удобного соперника в лице сборной Кот‑д’Ивуара, и не стали бороться за первую позицию в группе.

Может быть, это и правильно в плане турнирной стратегии, но я думаю, что футбол за такое накажет.

Хотя сборная Норвегии мне симпатична, но сборная Кот‑д’Ивуара неуступчива и может показать достойный результат», – сказал Аршавин.