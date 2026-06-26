ЧМ-2026. Франция выиграла группу, разгромив второй состав Норвегии – 4:1!

Сборная Франции победила во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2026.

Сегодня французы разгромили Норвегию со счетом 4:1 благодаря хет-трику Усмана Дембеле. Еще один гол забил Десир Дуэ, на счету Килиана Мбаппе ассистентский дубль.

В этом матче определялся победитель группы I, однако норвежцы решили сыграть вторым составом.

В итоге Франция финишировала первой, Норвегия – второй. Обе команды вышли в плей-офф чемпионата мира.