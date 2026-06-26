ЧМ-2026. Франция выиграла группу, разгромив второй состав Норвегии – 4:1!

Сборная Франции победила во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2026.
Сегодня французы разгромили Норвегию со счетом 4:1 благодаря хет-трику Усмана Дембеле. Еще один гол забил Десир Дуэ, на счету Килиана Мбаппе ассистентский дубль.
В этом матче определялся победитель группы I, однако норвежцы решили сыграть вторым составом.
В итоге Франция финишировала первой, Норвегия – второй. Обе команды вышли в плей-офф чемпионата мира.
Чемпионат мира. Группа I. 3 тур
Норвегия - Франция - 1:4 (1:3) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - У. Дембеле, 7; 0:2 - У. Дембеле, 20; 1:2 - Т. Осгор, 21; 1:3 - У. Дембеле, 32; 1:4 - Д. Дуэ, 90+4.
Незабитые пенальти: Й. Ларсен, 50 - нет.
Источник: «Бомбардир»