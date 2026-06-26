Самедов назвал три сборные, которые его удивили на ЧМ-2026

Экс-игрок сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от группового этапа чемпионата мира.

– Есть какие-то участники чемпионата мира среди сборных, которые, по вашему мнению, будут претендовать на выход в финал?

– Хочу сказать, что сейчас многие европейские сборные находятся в отличной форме – могу сказать так про французов и испанцев. Ещe можно так же сказать про португальцев.

– А есть те, кто неожиданно удивил со знаком плюс и со знаком минус?

– Про знак минус сказать не могу, а вот со знаком плюс удивили Марокко, Нидерланды и Колумбия.