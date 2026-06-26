Самедов назвал три сборные, которые его удивили на ЧМ-2026

Экс-игрок сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от группового этапа чемпионата мира.
– Есть какие-то участники чемпионата мира среди сборных, которые, по вашему мнению, будут претендовать на выход в финал?
– Хочу сказать, что сейчас многие европейские сборные находятся в отличной форме – могу сказать так про французов и испанцев. Ещe можно так же сказать про португальцев.
– А есть те, кто неожиданно удивил со знаком плюс и со знаком минус?
– Про знак минус сказать не могу, а вот со знаком плюс удивили Марокко, Нидерланды и Колумбия.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
Источник: «Евро-футбол»