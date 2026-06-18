Самедов определил главный сюрприз ЧМ-2026

Экс-игрок сборной России Александр Самедов ответил, какой результат первого тура группового этапа ЧМ-2026 удивил его больше остальных.
«Ничья в матче Испании и Кабо-Верде – главный сюрприз ЧМ-2026. Испанцы будут претендовать на выход в плей-офф и продвижение в нем.
Остальные результаты достаточно обычные и предсказуемые», – сказал Самедов.
- Кабо-Верде отобрал очки у Испании – 0:0.
- У африканской сборной в основе весь матч провел футболист «Краснодара» Кевин Ленини. Беншимоль из «Акрона» был в запасе.
Источник: Metaratings