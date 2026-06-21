Сборная Испании уверенно переиграла Саудовскую Аравию в матче 2‑го тура группового этапа Чемпионата мира‑2026, итоговый счeт 4:0.

Ямаль замкнул прострел Оярсабаля на дальней штанге, опередив защитника.

Оярсабаль опередил соперника и с 5 метров в касание переправил мяч в ворота после скидки Ляпорта в сутолоке у вратарской.

Оярсабаль оформил дубль, переправив мяч в сетку с близкого расстояния после передачи Ольмо во вратарскую.

Тамбакти срезал мяч в свои ворота после того, как Кукурелья пробил с 7 метров, а вратарь отбил мяч прямо в защитника.

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