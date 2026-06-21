Главный тренер сборной Испании прокомментировал 4:0 с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги матча с Саудовской Аравией.

Испания победила Саудовскую Аравию со счетом 4:0.

18-летний Ламин Ямаль забил свой первый гол на ЧМ. Микель Оярсабаль оформил 1+2.

Испанцы набрали четыре очка и возглавляют группу Н.

«Матчи всегда разные, хотя наш план остается примерно тем же. Мы провели исключительный первый тайм и хороший второй. Самое главное – это позволяет нам сохранять преемственность и готовиться к важным матчам, которые ждут нас впереди. Игра с Уругваем будет сложной.

Замена Ямаля? Разумеется, нужно было смотреть, как будет складываться матч, но сегодня был важный шаг с прицелом на будущее. Сейчас он уже находится в идеальном состоянии. Кроме того, полезно оставить его с желанием играть еще больше», – сказал де ла Фуэнте.