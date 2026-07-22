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В Испании хотят продлить контракт с де ла Фуэнте

Сегодня, 09:04

Королевская федерация испанского футбола (RFEF) намерена продлить контракт с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте.

Ожидается, что переговоры начнутся по окончании лета.

Нынешнее соглашение RFEF со специалистом действует до окончания Евро-2028. В федерации хотят, чтобы оно продлилось еще на два года – до чемпионата мира-2030, одним из хозяев которого будет Испания.

Президент RFEF Рафаэль Лусан убежден, что именно нынешний главный тренер сборной Испании должен готовить команду к домашнему турниру. Помимо продления, также будут пересмотрены условия договора в сторону повышения в соответствии с заслугами де ла Фуэнте.

  • 65-летний специалист возглавляет сборную Испании с декабря 2022 года.
  • Под его руководством команда выиграла Евро-2024 и ЧМ-2026.

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Источник: As
Чемпионат мира Испания де ла Фуэнте Луис
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