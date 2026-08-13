Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов полностью провел матч за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы» (2:1).

Он пропустил один гол и совершил три сейва. Всего в сторону ворот Сафонова нанесли 15 ударов за 90 минут.

Также голкипер сделал 29 передач с точностью 59 процентов, 43 раза коснулся мяча и трижды вынес его.