Сафонов опубликовал пост о победе в Суперкубке УЕФА

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов продолжает делиться впечатлениями после завоевания нового трофея.

«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА-2026.

Парижане победили «Астон Виллу» – 2:1.

Для Сафонова это 9-й трофей после перехода во французский клуб в 2024 году.

«Сегодня с утра прилетели домой и сразу поехали на базу. Трофей трофеем, но уже нужно думать о следующем матче. Поэтому сегодня восстановление и работа для тех, кто не нагрузился вчера.

Приятно начинать сезон вот так. Идеальное начало года! Вчера сыграли классный матч. Интересный по накалу, по моментам, по счету.

С одной стороны, мне как игроку хочется более уверенно побеждать, без нервных концовок. Но мы любим футбол за переживания, за эмоции. Так что, с другой стороны, я рад, что получился напряженный и интересный матч до последних секунд.

Поздравляю всех с победой. Уже 16-го числа нас ждет следующий матч за трофей. Поедем в Ланс за Суперкубком Франции.

Уже на выходных будет возможность забрать лично для меня 10-й трофей в карьере! И мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы поднять и этот кубок!» – написал Сафонов в своем телеграм-канале.