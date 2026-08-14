Холанд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса

Несколько достижений форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда теперь официально зарегистрированы в Книге рекордов Гиннесса.
В справочник внесены четыре рекорда норвежского бомбардира:
- лучший бомбардир в истории Лиги наций – 19 голов;
- игрок, быстрее всех забивший 100 голов в АПЛ, – за 111 матчей;
- рекордсмен АПЛ по числу голов за один сезон – 36 в сезоне-2022/2023;
- пента-трик в ЛЧ – 14 марта 2023 года в ворота «РБ Лейпцига» (делит рекорд с Лионелем Месси и Луисом Адриано).
Источник: сайт Книги рекордов Гиннесса