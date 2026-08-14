Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»

Полузащитник Эдуард Сперцян поделился впечатлениями после первого официального матча за «Аль-Ахли».

Команда из Джидды обыграла «Аль-Дирию» (1:0) в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Сперцян стал автором победного гола.

Он перешел этим летом из «Краснодара» в «Аль-Ахли» за 21,9 миллиона евро (25 млн долларов).

«Хороший старт. Рад забить свой первый гол за команду! Впереди больше! Спасибо за вашу поддержку и поздравления!» – написал Сперцян в своем телеграм-канале.