Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»

Полузащитник Эдуард Сперцян поделился впечатлениями после первого официального матча за «Аль-Ахли».
- Команда из Джидды обыграла «Аль-Дирию» (1:0) в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
- Сперцян стал автором победного гола.
- Он перешел этим летом из «Краснодара» в «Аль-Ахли» за 21,9 миллиона евро (25 млн долларов).
«Хороший старт. Рад забить свой первый гол за команду! Впереди больше! Спасибо за вашу поддержку и поздравления!» – написал Сперцян в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Эдуарда Сперцяна