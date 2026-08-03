Роналду пригласил на свадьбу российского спортсмена

Стал известен предварительный список гостей, приглашенных на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.

Торжество пройдет 8 августа на португальском острове Мадейра. Молодожены обменяются клятвами в соборе Фуншала, после чего отпразднуют событие в пятизвездочном отеле Savoy Palace.

На бракосочетание Криштиану и Джорджины должны приехать бывшие и действующие футболисты – Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Неймар, Зинедин Зидан.

Также были приглашены актер Вин Дизель, журналист Пирс Морган, музыканты Рианна, Дженнифер Лопес, Джастин Бибер, Дрейк, Трэвис Скотт, блогер IShowSpeed.

На свадьбе в том числе ожидается гость из России – бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Получил приглашение и принципиальный соперник Хабиба – Конор Макгрегор.