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Роналду пригласил на свадьбу российского спортсмена

Сегодня, 15:52
9

Стал известен предварительный список гостей, приглашенных на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.

Торжество пройдет 8 августа на португальском острове Мадейра. Молодожены обменяются клятвами в соборе Фуншала, после чего отпразднуют событие в пятизвездочном отеле Savoy Palace.

На бракосочетание Криштиану и Джорджины должны приехать бывшие и действующие футболисты – Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Неймар, Зинедин Зидан.

Также были приглашены актер Вин Дизель, журналист Пирс Морган, музыканты Рианна, Дженнифер Лопес, Джастин Бибер, Дрейк, Трэвис Скотт, блогер IShowSpeed.

На свадьбе в том числе ожидается гость из России – бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Получил приглашение и принципиальный соперник Хабиба – Конор Макгрегор.

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Источник: MMAWeekly
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (9)
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Император Бомжей
1785761666
Роналду в прикол позвал Хабиба и Конора, какая ж свадьба без драки?!)))
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рылы
1785762435
вчера на всех ресурсах это опубликовали, с нормальными заголовками, и угарнули про хабиба и конора. здесь же всё стабильно, жёлтый заголовок без фамилий, кликбейта ради. дно.
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Цугундeр
1785763113
Экзотика нужна. Никто не видел обезьянку в белой папахе.(
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Plyash
1785763980
Великий спортсмен велик и в поступках своих , хочет поделиться счастьем своим с теми , кого уважает . Слышал , трамп напрашивался , но Криш , в отличие от инфантино на ЧМ-26 про красную карточку , намёк не понял и проигнорировал америкоса . Браво , Роналду . Счастья тебе по жизни с Джорджиной и Вашими детишками .
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Play
1785764436
Так а своего лучшего друга Асхаба Тамаева он разве не пригласил?
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Красногорск_Фан
1785771806
Еще бы свадьбу в Геденджике устроил. Вот это было бы оригинально! Совет да любовь.
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