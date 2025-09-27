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Рио Фердинанд
Рио Фердинанд
Завершил карьеру
7 ноября 1978 (47), Пекхэм
#5 | Защитник
191 см | 85 кг
Англия
Статистика
Новости
Публикации
Фердинанд объяснил тренеру Португалии, как использовать 41-летнего Роналду
20 июня
4
Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
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Фердинанд вступился за Неймара
25 марта
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Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
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Фердинанд назвал самого совершенного форварда в истории АПЛ
2025.09.27 12:59
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Фердинанд преподнес подарок белорусской теннисистке, заработавшей за карьеру 36 миллионов
2025.06.29 00:06
2
Фердинанд определил четырех игроков «МЮ», не подходящих для системы Аморима
2025.02.27 19:55
3
Фердинанд назвал лучшего тренера сезона АПЛ – это не Слот
2024.12.30 19:38
1
Винисиус – лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards, Анчелотти – тренер, Роналду признан лучшим на Ближнем Востоке
2024.12.27 20:22
Фердинанд вспомнил, как Роналду плакал в раздевалке «МЮ» из-за Фергюсона
2024.12.24 23:15
1
Рио Фердинанд сказал, в чем Аморим превосходит тен Хага
2024.11.01 18:18
Реакция Рио Фердинанда на запрет Фергюсону посещать раздевалку «Манчестер Юнайтед»
2024.10.17 00:36
2
10 лучших защитников в истории АПЛ по версии FourFourTwo – есть экс-спартаковец
2024.08.22 20:02
3
Рио Фердинанд одним словом описал трансферную политику «Челси»
2024.08.15 16:56
1
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Фото Аршавина использовали для анонса нового сезона АПЛ
2024.07.19 23:53
1
Рио Фердинанд объяснил, почему не стал тренером
2024.04.06 13:26
Фердинанд определил лучший зимний трансфер в истории АПЛ – он связан с Россией
2024.01.21 16:55
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Стало известно, почему Месси отписался от соотечественника Гарначо
2023.11.29 15:26
Чарльтон стал лучшим игроком в истории «МЮ» по версии FourFourTwo, Роналду — 11-й
2023.10.24 08:51
Рио Фердинанд определил лучшего центрального защитника АПЛ
2023.10.11 10:55
Фердинанд одним словом охарактеризовал поражение «МЮ» от «Галатасарая»
2023.10.04 13:27
Фердинанд не включил ни одного футболиста в топ-4 спортсменов в истории
2023.09.28 00:41
Фердинанд: «Сегодня я стоил бы 200 миллионов»
2023.06.25 15:44
Фердинанд – в Зале славы АПЛ
2023.05.03 12:17
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2023.04.18 18:56
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«Он почти плакал»: Фердинанд вспомнил, как стебался над Роналду
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