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Рио Фердинанд
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«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
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Рио Фердинанд
Защитник
Имя
Рио
Фамилия
Фердинанд
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Пекхэм
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
7 ноября 1978 (44 года)
Рост
191
Вес
85
Статистика
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Фердинанд сравнил «Арсенал» с собакой, которая справляет нужду холодной ночью
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2
27 января
08:21
«Этот парень ещe даже не набрал форму!». Фердинанд впечатлен дебютом Мудрика за «Челси»
1
3 января
23:30
«Этот парень играет как Моцарт. Озил в его лучшей форме». Фердинанд – о футболисте «Арсенала»
4
17 декабря 2022
12:26
Фердинанд раскрыл подробности общения с Роналду
5 декабря 2022
14:47
Фердинанд: «Не верю, что Беллингему 19 лет»
1 декабря 2022
08:29
«Позор! VAR вводили не для этого». Фердинанд – о пенальти на Месси в матче с Польшей
3
23 ноября 2022
04:10
Фердинанд высказался об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»
1 ноября 2022
08:59
Фердинанд: «Роналду не ответит на звонок Невилла, все кончено. Я бы на его месте пожал руку»
2
13 сентября 2022
09:14
Фердинанд назвал причину ухода Тухеля из «Челси»
7 августа 2022
10:27
Фердинанд: «Старик Роналду гарантирует голы каждый сезон»
28 июля 2022
19:25
Жена Фердинанда сообщила о потере нерожденного ребенка
13 апреля 2022
11:51
Фердинанд – о пасе Модрича: «Это незаконно»
1
2 ноября 2021
12:36
Фердинанд: «Критика в адрес Роналду – это богохульство. Позорные разговоры»
12
25 октября 2021
15:49
Экс-капитан «МЮ» Фердинанд попал в больницу из-за 0:5 от «Ливерпуля»
8
29 сентября 2021
13:45
Видео
Фердинанд – о Месси под стенкой: «С Лео так не поступают. Он не должен пачкать футболку»
12
27 апреля 2021
09:27
Лэмпард, Кантона, Бекхэм, Джеррард и еще 19 футболистов могут попасть в Зал славы АПЛ
2
27 июня 2020
17:44
Тевес назвал состав своей команды на предполагаемый прощальный матч. Фердинанд, Эвра, Погба – в списке
1
30 мая 2020
14:18
Терри – лучший центральный защитник в истории АПЛ по версии Squawka
8
5 мая 2020
11:37
Фердинанд – о Роналду: «Он продолжает переживать о том, что о нем говорят люди»
4
31 марта 2020
10:49
Фердинанд – о Кейне: «Такой тип форварда идеально подходит «Манчестер Юнайтед»
4
26 марта 2020
09:44
Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» хотел купить Роббена, но ему не понравился запах на клубной базе»
3
29 октября 2019
13:56
Роналду: «Только идиот не научится у Гиггза, Скоулза, Ван Нистелроя и Фердинанда»
4
19 сентября 2019
19:55
Фердинанд: «На месте Кейна ушел бы из «Тоттенхэма»
7
12 июля 2019
06:54
Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT Sport
23 июня 2019
22:07
Фердинанд – Лэмпарду: «Фрэнк, соглашайся на работу, чувак. Ты нужен «Челси»
12 июня 2019
11:46
Фердинанд: «Если «Челси» не приостановит бан на трансферы, то лучше Лэмпарда никого не найти»
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2 мая 2019
16:31
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Линекер и Фердинанд отпраздновали гол Месси со штрафного «Ливерпулю» в прямом эфире. Фанаты их раскритиковали
8
09:57
Фердинанд – о голе Суареса в ворота «Ливерпуля»: «Это преступление ван Дейка»
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30 апреля 2019
08:28
Фердинанд – главный претендент на должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед»
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