«Он почти плакал»: Фердинанд вспомнил, как стебался над Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал об игре в настольный теннис с Криштиану Роналду.

«Мы вместе с Куинтоном Форчуном часто стебались над Роналду. Он был намного моложе нас, мы постоянно пытались его задеть, закалить. Все было на грани.

Мы играли в настольный теннис почти каждый день, и я всегда хотел размазать Криштиану. Мы были как Федерер и Надаль, если бы это транслировалось, мы побили бы все рекорды. Роналду почти плакал, но не хотел сдаваться», – сказал Фердинанд.