Месси не реализовал пенальти в матче МЛС

«Нэшвилл» обыграл «Интер Майами» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата МЛС.

Встреча состоялась в Нэшвилле на стадионе «ГЕОДИС Парк». В составе хозяев отличились Энди Нахар, Хани Мухтар (оформил дубль) и Сэм Сарридж. Единственный гол гостей забил Теласко Сеговия, которому ассистировал Лионель Месси, нападающий «Интер Майами».