Месси не реализовал пенальти в матче МЛС

«Нэшвилл» обыграл «Интер Майами» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата МЛС.
Встреча состоялась в Нэшвилле на стадионе «ГЕОДИС Парк». В составе хозяев отличились Энди Нахар, Хани Мухтар (оформил дубль) и Сэм Сарридж. Единственный гол гостей забил Теласко Сеговия, которому ассистировал Лионель Месси, нападающий «Интер Майами».
- На 23-й минуте Месси не реализовал пенальти. Это 35-й неудачный 11-метровый в карьере Лео. Также у аргентинца в матче были попадания в штангу.
- После 19 матчей «Нэшвилл» возглавляет общую таблицу МЛС, опережая «Интер Майами» на пять очков.
- В следующем матче «Нэшвилл» встретится в гостях с «Нью-Йорк Ред Буллз», а «Интер Майами» сыграет на выезде с «Филадельфией Юнион». Обе игры пройдут 20 августа.
Источник: «Бомбардир»