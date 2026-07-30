Месси вернулся в «Интер Майами» после чемпионата мира

Лионель Месси вернулся в расположение «Интер Майами».
39-летний нападающий выступал на чемпионате мира-2026 в составе сборной Аргентины.
«Сегодня приезжающие произвели совершенно другое впечатление», – написала пресс-служба «Интер Майами» в соцсетях.
- Аргентина заняла второе место на прошедшем ЧМ-2026. В финале сборная уступила со счетом 0:1 Испании.
- Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
- Ранее стало известно, что 39-летний нападающий не собирается в ближайшее время уходить из сборной.
Источник: «Бомбардир»