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Месси вернулся в «Интер Майами» после чемпионата мира

30 июля, 06:12

Лионель Месси вернулся в расположение «Интер Майами».

39-летний нападающий выступал на чемпионате мира-2026 в составе сборной Аргентины.

«Сегодня приезжающие произвели совершенно другое впечатление», – написала пресс-служба «Интер Майами» в соцсетях.

  • Аргентина заняла второе место на прошедшем ЧМ-2026. В финале сборная уступила со счетом 0:1 Испании.
  • Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
  • Ранее стало известно, что 39-летний нападающий не собирается в ближайшее время уходить из сборной.

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Чемпионат мира Интер Майами Аргентина Месси Лионель
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