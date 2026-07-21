Раскрыто будущее Месси в сборной Аргентины

Лионель Месси, вероятно, продолжит играть за сборную Аргентины.
Ранее появилась информация, что 39-летний футболист планирует закончить международную карьеру.
Как пишет Tyc Sports, эта информация не соответствует действительности. Месси не сообщал никому о том, что хочет уйти из сборной Аргентины.
- Аргентина заняла второе место на прошедшем чемпионате мира-2026. В финале сборная уступила со счетом 0:1 Испании.
- Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
Источник: Tyc Sports