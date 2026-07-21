Раскрыто будущее Месси в сборной Аргентины

Лионель Месси, вероятно, продолжит играть за сборную Аргентины.

Ранее появилась информация, что 39-летний футболист планирует закончить международную карьеру.

Как пишет Tyc Sports, эта информация не соответствует действительности. Месси не сообщал никому о том, что хочет уйти из сборной Аргентины.