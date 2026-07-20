Гол Узбекистана могут признать лучшим на ЧМ-2026

ФИФА включила гол нападающего сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова в число претендентов на звание лучшего мяча чемпионата мира-2026, сообщает пресс-служба организации в соцсетях.

Шомуродов отличился на 10-й минуте матча третьего тура группового этапа против ДР Конго (1:3). Форвард перебросил вратаря ударом с острого угла.

Всего в список вошли 12 мячей. Победителя определят по итогам голосования, которое продлится 48 часов. Среди номинантов также оказался победный гол нападающего сборной Испании Феррана Торреса, принесший его команде титул в финале против Аргентины (1:0 в дополнительное время).

Полный список претендентов: Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина, против Катара), Хулиан Альварес (Аргентина, против Швейцарии), Джуд Беллингем (Англия, против Франции), Сидни Кабрал (Кабо-Верде, против Аргентины), Эрлинг Холанд (Норвегия, против Бразилии), Вильсон Изидор (Гаити, против Марокко), Элайджа Джаст (Новая Зеландия, против Ирана), Дайзен Маэда (Япония, против Швеции), Килиан Мбаппе (Франция, против Сенегала), Лионель Месси (Аргентина, против Алжира), Эльдор Шомуродов и Ферран Торрес.