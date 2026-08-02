52-я сборная мира готова сыграть с Россией осенью

Сборная Узбекистана готова провести товарищеский матч с Россией осенью. Об этом сообщил руководитель отдела сборных Ассоциации футбола Узбекистана Усман Тошев.

«Мы готовы и будем рады сыграть со сборной России. На данный момент у нас подтвержден только один товарищеский матч – против Южной Кореи в октябре. Поэтому мы открыты к тому, чтобы провести встречу с российской командой либо в объединенное окно сентября-октября, либо в ноябре.

Последний раз наши сборные встречались четыре года назад, и нам было бы очень интересно снова сыграть с таким сильным соперником. Конечно, при принятии решения мы будем учитывать предложения, которые уже есть у Ассоциации, переговоры с другими азиатскими сборными, а также позицию главного тренера Фабио Каннаваро.

Если поступит соответствующее предложение, мы готовы принять сборную России в Ташкенте или сами приехать в Москву либо любой другой российский город. Мы полностью открыты к переговорам и будем рады обсудить возможность проведения этого матча», – сказал Тошев.