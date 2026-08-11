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Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»

11 августа, 10:38
2

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артeма Дзюбы, объяснил, почему «Спартаку» стоит подписать игрока.

«Есть общение с рядом клубов. Согласен с мнением, что Дзюба сможет помочь всем командам верхней части турнирной таблицы. Понятно, что какие-то варианты исключены не по спортивным причинам, но всe же.

Думаю, все видели комментарий самого Артeма, где он ещe раз чeтко дал понять, что готов выполнять необходимую роль в команде, выходить в нужный момент и приносить пользу, даже со скамейки, если это потребуется. Поэтому наши критерии в выборе клуба не менялись с начала межсезонья.

Если говорить про «Спартак», то мне кажется, что даже несмотря на подписание Даку, нападающий такого плана, как Артeм Дзюба, «Спартаку» не помешает. Я даже не говорю о всех околоспортивных и маркетинговых плюсах этого прихода.

Чисто со спортивной точки зрения, всe равно, когда у тебя на протяжении сезона всего два нападающих… Это опасно! Просто представьте: не дай бог, один из них получает травму. Кем его заменять? Молодeжью? Не думаю.

Покупать сейчас какого-то дорогого иностранца, думаю, не вариант для «Спартака». Покупать какого-то дорогого россиянина – во-первых, их в принципе на рынке не так много. Был Воробьeв, он перешeл в «Краснодар». Читал слухи про Мелкадзе – тоже не самый реалистичный и оптимальный вариант. Голенков стоит много денег, больше других вариантов нет.

А здесь лучший нападающий в истории российского футбола, свой воспитанник, бесплатный, который готов приходить и приносить пользу в рамках той роли, которая будет ему отведена. Да взять даже конкретно вчерашний матч [с «Краснодаром»]. Теоретически, пара нападающих Даку – Дзюба смогла бы переломить ход встречи в концовке второго тайма», – сказал Гольдман.

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (2)
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vodomut
1786438115
агэнт не сказал,какой рукой ,будет помогать?
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subbotaspartak
1786440365
Шнурки Даку завязывать?
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