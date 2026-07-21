Бубнов призвал судить Инфантино за ЧМ-2026

Александр Бубнов раскритиковал Джанни Инфантино. Ему не понравилась работа президента ФИФА во время чемпионата мира-2026.

– Я разочарован тем, что ФИФА делает. Глобально. Считаю, что это какой-то лeгкий беспредел начинается. И надо Инфантино срочно...

– В отставку.

– Собраться для начала, я бы сказал.

– Его судить надо! На него уголовное дело [возбуждать нужно] в Швейцарии.

– Выборы же в следующем году.

– Не выберут его. Если только Трамп не скажет, чтобы оставили.