Бубнов призвал судить Инфантино за ЧМ-2026

Александр Бубнов раскритиковал Джанни Инфантино. Ему не понравилась работа президента ФИФА во время чемпионата мира-2026.
– Я разочарован тем, что ФИФА делает. Глобально. Считаю, что это какой-то лeгкий беспредел начинается. И надо Инфантино срочно...
– В отставку.
– Собраться для начала, я бы сказал.
– Его судить надо! На него уголовное дело [возбуждать нужно] в Швейцарии.
– Выборы же в следующем году.
– Не выберут его. Если только Трамп не скажет, чтобы оставили.
- ЧМ-2026 проходил с 12 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
- Победителем стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину со счетом 1:0.
- Инфантино занимает пост президента ФИФА с 2016 года.
Источник: «Коммент.Шоу»